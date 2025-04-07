Страхи Макрона начинают сбываться

Автор: Лейла Таривердиева

Французские власти обеспокоены потенциальными территориальными амбициями США, связанными с их намерением забрать себе Гренландию, пишет Figaro со ссылкой на слова неназванного министра. По словам министра, вероятность того, что США попытаются высказать притязания на французские территории, весьма высока.

"То, что происходит в Гренландии, могло бы запросто случиться в Новой Каледонии, Полинезии, на заморских территориях. Это может с нами произойти", - с тревогой сказала министр, которую издание не называет.

Отметим, что маленькие острова Сен-Пьер и Микелон с населением около 6 тысяч человек вошли в наделавший шума список, обнародованный Дональдом Трампом 2 апреля. Острова являются заморскими территориями Франции, и введенные в их отношении Трампом максимальные пошлины в 50 процентов касаются Парижа, а не маленьких островов у берегов Канады, экономику которых составляет рыболовство. Острова хоть и имеют свой флаг, полностью находятся на дотациях Парижа.

Успокоим французскую сторону. Трампу не нужны территории, ему нужны ресурсы, а Сен-Пьер и Микелон ими не обладают. В отличие от Гренландии. На Гренландию Вашингтон положил глаз не ради квадратных километров, а ради ее недр. По данным Euronews, Гренландия имеет огромные запасы лития, кобальта, меди и редкоземельных металлов - именно тех ресурсов, которые нужны для вооружений, батарей и зеленой энергетики. Так что тут Франции ничего е грозит.

Большее беспокойство у Парижа должны вызывать другие требования новой администрации США. Так, недавно американское посольство в Париже направило французским компаниям письма с требованием отказаться от антидискриминационной политики, предупредив, что несоблюдение приведет к разрыву сотрудничества с правительством США. Об этом сообщили французские СМИ. Напомним, что Трамп, придя к власти, объявил конец эпохи гендерных извращений, указав, что существуют только два пола - мужской и женский. Зная о вакханалии, которая имеет место в Европе и во Франции особенно, он поставил перед французскими компаниями, имеющими дело с США, подобное условие. В письме посольства подчеркивалось, что новые правила касаются всех подрядчиков и поставщиков США, независимо от их гражданства и места работы. На все про все компаниям было дано пять дней. Как отмечала ранее Le Figaro, в марте представителям телекоммуникационного сектора уже угрожали расторжением контрактов и судебными исками за сохранение программ инклюзивности. Французские власти осведомлены о ситуации, и, как заявил источник, близкий к министру экономики Эрику Ломбару, эта политика отражает ценности новой администрации США, но не совпадает с позицией Франции.

В плане мнимой инклюзивности Франции есть о чем забеспокоиться. Вспомним скандальное открытие Олимпийских игр. В последние годы принадлежность к ЛГБТ стала во многих европейских странах пропуском к лучшей жизни и высоким должностям. Интересно будет посмотреть, как Париж будет противостоять напору Белого дома и как будет выбирать между торговлей с США и "правом" на выбор пола.

Но вернемся к островам. Как мы уже отметили, эти заморские территории Франции не обладают никакими важными ресурсами, которые могли бы заинтересовать Вашингтон. Но если Париж будет себя плохо вести, вышеуказанные островки вполне могут привлечь к себе более пристальное внимание.

Страхи Франции вполне объяснимы. После окончания эпохи колониализма она изо всех сил продолжает удерживать при себе бывшие колонии. Понимая, конечно, что рано или поздно это закончится. И эти времена не за горами. Ее имперские аппетиты, для которых прежде не наблюдалось преград, в последние несколько лет начали сталкиваться с проблемами. Страна теряет одну за другой бывшие колонии, а сегодня стоит и перед угрозой потери "заморских территорий". Париж слишком долго верил в свою силу и в свое "величие" и не ожидал, что его погонят из Африки, которую не одно столетие считал своей площадкой для игр. Страны так называемой "французской Африки" одна за другой начали избавляться от влияния неформального сюзерена. Франция ничего не сумела сделать, чтобы удержать тут свою власть. Пришлось ретироваться.

Помимо потери Африки, Франция может потерять и свои "заморские территории", лишившись таким образом статуса морской державы. Новая Каледония стала головной болью для Парижа. Теперь на очереди Майотта - остров в Индийском океане.

Как сообщало на днях радио Franceinfo, французские депутаты призвали власти страны создать новую, вторую по счету военно-морскую базу на острове Майотта. На острове предусматривается размещение дополнительно 100 военнослужащих, которые "будут поддерживаться новым амфибийным транспортным средством". В период до 2027 года океанское судно будет находиться в этом районе от 150 до 200 дней. К 2030 году "постоянное присутствие A400M в Индийском океане" позволит осуществлять транспортировку войск. Как отмечает Franceinfo, на военные расходы с целью "обеспечения суверенитета заморских территорий" было решено выделить 13 миллиардов евро в 2024-2030 годах.

Эти меры вызваны неспокойной обстановкой в соседнем Мозамбике. Французских депутатов также очень беспокоит, согласно сообщению Franceinfo, растущий интерес к Майотте со стороны России, Китая и Азербайджана и "поддержка ими претензий на архипелаг со стороны Коморских островов".

Однако реальной причиной беспокойства парламента Франции является рост антиколониальных настроений на Майотте. В прошлом году на Майотте начались беспорядки, вызванные ухудшением криминогенной ситуации и отсутствием безопасности. Граждане перекрыли главные дороги, установили баррикады. Причиной стала незаконная миграция на Майотту из Африки и других островов Комор, с которой Париж даже не пытается бороться. Жители Майотты требовали не насильственного выселения мигрантов, а закрытия Францией границ, если уж остров является ее заморской территорией. Но безопасность граждан Франции, живущих на Майотте, Париж не очень интересует.

В сентябре 2023 года Майотта пережила жесточайший водный кризис, когда на острове практически не было питьевой воды. Люди вышли на протесты, требуя от метрополии принять меры: "Мы - часть Франции, и нам позволяют умереть от жажды". К счастью, начался сезон дождей, и население Майотты было спасено без принятия мер сюзереном.

Водная проблема снова дала о себе знать после катастрофического урагана "Шидо", прошедшего по Майотте в декабре 2024 года. Через несколько дней после бедствия Макрон отправился на Майотту и был освистан местными жителями. Островитяне обвинили государство в бездействии и потребовали отставки Макрона. Обиженный президент вступил с жителями острова в перепалку, заявив, что "если бы не Франция, у вас было бы в 10 000 раз больше неприятностей". Это все, что он мог сказать.

Напомним, что в прошлом году Бакинская инициативная группа провела международную конференцию "Незаконная оккупация Францией острова Майотта Союза Коморских островов". В рамках конференции было подписано соглашение с комитетом Маоре о сотрудничестве в борьбе против колониальной политики Франции на острове Майотта и за возвращение его Союзу Коморских островов в соответствии с нормами международного права. Соответствующее послание было направлено Бакинской инициативной группой генсеку ООН, главам Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, Европейской комиссии, Лиги арабских государств и Африканского союза. В послании было подчеркнуто, что Франция, будучи постоянным членом Совбеза ООН, злоупотребляет своими полномочиями, препятствуя инициативам по устранению нарушения международного права.

Франции на сегодня владеет тринадцатью "заморскими территориями" различного статуса. В основном это небольшие острова, которые французам удалось сохранить за собой после упразднения колоний. Какие-то территории Париж приписывает себе в противовес решениям ООН. Так, Организация Объединенных Наций не признает прав Франции на Землю Адели, однако данная территория все равно включена Парижем в состав французских Южных и Антарктических территорий. В нарушение решения ООН Франция сохранила свой протекторат и над Майоттой (Маоре). 21 октября 1976 года Генассамблеей ООН была принята резолюция, "энергично осуждающая присутствие Франции на Майотте, что является нарушением национального единства, территориальной целостности и суверенитета независимой Республики Коморских островов".

Майотта - это небольшой остров в архипелаге Коморских островов. В 1976 году Коморские острова провели референдум, по результатам которого освободились от колониальной зависимости Франции. С тех пор Майотта стала предметом споров между Францией и Коморами. Владея островом, Франция пытается сохранить за собой стратегическое присутствие в Индийском океане. Благоденствия же жителям острова зависимость от Франции не принесла. Майотта является беднейшим департаментом Франции, и метрополия не предпринимает никаких мер, чтобы исправить ситуацию. Те миллиарды, что направляются на усиление военного присутствия на острове, могли быть направлены на его развитие.

Как показывают последние события, неоколониальные устремления Франции могут сильно пострадать. И на этот раз ей не придется винить в этом Азербайджан. Посмотрим, решатся ли французские парламентарии на антиамериканские истерики и рискнут ли открыть рот, чтобы обвинить в чем-то США.