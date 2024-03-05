Французы первыми в Европе узаконили право собственности на рабов

В своей инаугурационной речи Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет рядом со странами, борющимися с неоколониализмом. Эти его слова вызвали бурную реакцию во французских медиа. Общий смысл сводился к следующему: кто такой, мол, этот муравей-Азербайджан, что наезжает на гиганта-Францию. Баку был обвинен в организации антифранцузских акций в бывших французских колониях и прочих грехах.

Собеседница Day.Az - доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Замечу сразу, прежде чем перейти к ответу на основные вопросы, что Франция в данном случае очень напоминает маленького, старого и хромого Паниковского из "Золотого теленка", который при каждом удобном случае кричал: "А ты кто такой?!!!!!!" Если серьезно, то я очень много раз, начиная с 2004 года, бывала во Франции. Один раз даже лихо, будучи главой официальной делегации, в час пробок разъезжала по Парижу на мотоцикле в компании известного французского журналиста русского происхождения (потомок белых эмигрантов) Дмитрия Кошко. К ужасу безопасников из нашего посольства: "А вдруг в ДТП попадете"?

Всегда ценила парижан за воспитанность, раскованность, чувство юмора. Французов мои коллеги, годами работавшие в нашем посольстве в Париже, и тогда критиковали за "жлобство" и большое самомнение. И вдруг это все, в случае с Азербайджаном, из потаенных углов сознания вылезло в большую политику. Франция - страна, которая в свое время провозгласила лозунги свободы, равенства и братства, вдруг начинает делить страны и народы на "гигантов и муравьев"? А, может, и не вдруг? И когда вспомнишь историю, то начинаешь понимать, что 90 процентов величия и могущества этой страны создано за счет ограбления колоний, бед и страданий миллионов людей. И этот процесс не завершен.

Французы столько наворотили на территории бывших колоний, что никаких особых влияний извне, чтобы активизировать протестные настроения против официального Парижа, и не надо. Вспомним хотя бы, как под давлением антиколониальных процессов французы уходили с территорий, забрав или разобрав на части все то, что создали и построили. Как это было в Гвинее. Очень похоже на исход армянского населения из освобожденных районов после Второй карабахской войны, когда увозили все, что можно было загрузить, включая унитазы.

Французы часто сравнивают себя с англичанами, и некоторые российские эксперты, до санкций работавшие на французские гранты, вторят им: "Ну, не такие же жестокие были, как британцы! Индусов к дулам пушек не привязывали"! Никто не говорит, что британцы не совершали на территориях колоний страшных преступлений. Но они хотя бы строили отличные трассы, которые вполне пригодны до сих пор, как, к примеру, в Замбии - ездила по ним сама. И железные дороги. Именно британцы вернули миру достижения древней Индии, когда обнаружили в джунглях великие разрушенные храмы.

Но! Самое неблагодарное занятие измерять тяжесть зла - ни один благой вклад в экономику и культуру не вернет миллионы убитых, замученных, угнанных в рабство людей. А Франция входила в первую тройку стран, виновных в работорговле.

В период расцвета колониализма Франция владела подвластными территориями почти на всех континентах мира. Особое место занимала в хищнической колониальной политике Франции Африка.

Франция играла одну из главных ролей в организации работорговли, в том числе, в страны Северной, Южной и Центральной Америки. За счет продажи людей, которые в нечеловеческих условиях доставлялись через океан и бесплатно (зачастую, за еду) трудились на тех же плантациях под раскаленным солнцем, и формировалось в годы колониализма богатство Франции.

Как пишут российские и зарубежные исследователи колониализма, эти же данные указаны в справочных изданиях, "после Португалии и Великобритании Франция занимала третье место среди стран, участвовавших в трансатлантической работорговле. Между 1551 и 1875 годами более 1 300 000 африканцев были насильно перевезены в Новый Свет на кораблях под французским флагом. Эти 4118 переходов составляли 11% трансатлантической работорговли, в которой пострадали более 12,5 миллионов мужчин, женщин и детей с начала 16-го века до конца 19-го века. Две трети порабощенных были мужчинами, а около 27% - детьми. Примерно 13% умерли во время Среднего пути, их тела были выброшены за борт".

"Моих предков везли через океан в трюмах. Мужчин, женщин (даже беременных), детей - всех вместе в душных помещениях, практически без воды и еды. Многие умирали. Моих везли не французы - испанцы. Но Испания, как и Франция, до сих пор не ответили за эти преступления. Испанцы еще и поерничали в ответ на наши официальные требования, заявив: "Ребята, да вы что? Вы же наши внуки""! - рассказывал мне молодой кубинец несколько лет назад в Гаване. Но, справедливости ради, отметим, что поимкой будущих рабов в большинстве случаев занимались сами африканские племена, в том числе, за алкоголь и бусы. Но дальше уже в дело вступали профессионалы - работорговцы.

Уже с середины 17-го века, по законам Франции, раб не считался человеком и был полной собственностью хозяина. В 1658 году Франция стала первым европейским королевством, принявшим законы о статусе рабов, создав Кодекс Нуар, или Черный кодекс. Статус раба как личной собственности был узаконен. Такое красивое явление как мулаты тоже далеко не всегда было плодом любви. Рабынь зачастую насиловали. В том числе, и очень юных.

Франция насытила Африку оружием, что использовалось местными государствами и племенами в войне друг с другом. Молодое, трудоспособное население Африки уничтожало друг друга. И этим тормозилось развитие богатейшего ресурсами континента. В Африке в борьбе за независимость от Франции погибло более двух миллионов человек.

А что сейчас? После Парада Освобождения колоний французский капитализм сохраняет влияние и контроль, не только на т.н. заморских территориях, но и в значительной части бывших колоний. Так, до сих пор действует договор, согласно которому 14 стран Африканского континента должны хранить 85% своих финансовых резервов в Нацбанке Франции. Франция регулярно проводит военные операции в Африке, прежде всего, в защиту интересов монополий. Весьма прибыльным бизнесом является и гуманитарная помощь.

Так что, прежде, чем обвинять в чем-то другие страны, в том числе Азербайджан, Франции надо посмотреть на себя. Не зря бывший президент Франции Жак Ширак в свое время сказал: "Без Африки Франция скатилась бы до уровня стран третьего мира"!

Не грозит ли Армении превратиться в одну из жертв неоколониальной политики Парижа? А официальный Париж так Армению и рассматривает. От осинки не родятся апельсинки. Наверняка, во время встречи Макрона и Пашиняна обсуждались и т.н. закрытые темы. Капитализм на то и капитализм, что ничего без выгоды не делает. "Уходит Африка? Так, обоснуемся в Армении. А там и до бывшей средиземноморской колонии Франции - сирийской Латакии "рукой подать". В Сирии сейчас тоже обстановка не простая", - примерно так рассуждают сейчас французские политиканы.

Франция сейчас больше похожа на старого и, простите, полудохлого хищника. Но, тем не менее, это ей не мешает искать новые жертвы.

Важно и то, что без продажных политиков территории в колонии не превращаются. А Пашинян уже стал символом предательства. И именно таким войдет в историю.

Лейла Таривердиева