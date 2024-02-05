Французская мода уходит из Африки. Навсегда

Автор: Лейла Таривердиева

В ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) поступило официальное уведомление властей Нигера о выходе страны из состава организации. Ранее нигерские власти в рамках сокращения связей с Францией приостановили сотрудничество с Франкофонией - международной организацией франкоязычных стран со штаб-квартирой в Париже. По всему видно, что Нигер решительно настроен на то, чтобы полностью покинуть французскую орбиту.

Ожидается, что то же сделают и две другие страны, на днях заявившие о выходе из организации - Мали и Буркина-Фасо. После того, как эти три африканские страны заявили о намерении немедленно расстаться с Экономическим сообществом, руководство ЭКОВАС попробовало разрулить ситуацию, выразив готовность к переговорам с "мятежниками". По-видимому, раздача пряников не заинтересовала три страны, членство которых ранее было приостановлено в связи с военными переворотами. В качестве меры наказания были введены санкции до возвращения к правлению гражданских властей. Однако военные власти не стали долго ждать, когда распогодится, и через короткое время после переворота в Нигере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. По информации мировых СМИ, Мали, Буркина-Фасо и Нигер организовали Альянс государств Сахеля с целью создать архитектуру коллективной обороны и сотрудничества. В документе речь идет также и об экономическом взаимодействии.

Создание Альянса стало ответом на санкции ЭКОВАС. Фактически началось формирование новой объединяющей африканские страны структуры, противостоящей Экономическому сообществу, всегда выступавшему проводником интересов Франции. Западную Африку называют еще и "французской Африкой", подразумевая колониальную принадлежность этих стран в прежние времена этой державе. И не только в прежние времена. Французские интересы продолжают доминировать на этом пространстве и после завершения эпохи колониализма в 1960 году принятием Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам. В последнее время эти интересы все чаще сталкиваются здесь с интересами России и даже США, но Париж не хочет сдавать позиций и держится за свое былое "величие" изо всех сил.

Военные перевороты явление в странах Африки и Латинской Америки нередкое. Здесь такое происходит часто. Однако в данном случае мы наблюдаем процесс, в основе которого лежат ни чьи-то амбиции, а очень серьезные проблемы, из которых Западная Африка так и не выбралась. Бывшая метрополия сделала для этого все возможное.

в результате военных переворотов в Нигере, Мали и Буркина-Фасо к власти пришли антифранцузские силы. ЭКОВАС очень жестко отреагировал на переворотов Нигере. Организация хоть и носит название экономической, но имеет и вооруженные силы. Мятежникам пригрозили интервенцией, которую активно поддержала и Франция. В Нигере располагался французский контингент, и Макрон надеялся как-то обыграть этот фактор для удержания бывшей колонии, точнее, ее ресурсов, прежде всего урана, в сфере влияния Парижа. Решительность, которую продемонстрировала хунта, заставила ЭКОВАС передумать, а Францию - вывести свой контингент. Кроме того, военные власти Нигера поддержали Буркина-Фасо и Мали, тоже настроенные очень решительно.

По мнению европейских аналитиков, демарш трех западно-африканских стран является ударом по интересам Франции. Парижу все сложнее удерживать в руках нити, за которые он привык дергать почти два столетия.

"Геополитические сдвиги в Сахеле привели к поворотному моменту в растущей изоляции Франции в данном стратегически важном регионе. Этот поворот связан с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, что отражает их стремление к укреплению своего суверенитета, отрицание механизмов регионального сотрудничества, созданных при поддержке Франции, и попыток внешнего давления, в частности со стороны Франции", - пишет бенинская газета La Nouvelle Tribune.

В совместном коммюнике трех государств, опубликованном на сайте канцелярии президента Нигера, говорится, что их руководители - капитан Ибраим Траоре (Буркина-Фасо), полковник Ассими Гоита и бригадный генерал Абдурахман Тчиани (Нигер) - принимают суверенное решение немедленно выйти из региональной западноафриканской организации. В документе отмечено, что после 49 лет существования ЭКОВАС народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением, горечью и разочарованием констатируют, что организация отошла от идеалов, на которых ее создали основатели в 1975 году: братства, солидарности, взаимопомощи, мира и развития. Отмечено, что объединивший 15 участников ЭКОВАС попал под влияние западных держав, предал свои основополагающие принципы и стал угрозой государствам-членам и их гражданам. Три страны также обвинили блок в неспособности помочь им в решении проблем, связанных с действиями радикальных исламистов.

Претензии трех стран к ЭКОВАС не безосновательны. Более того, их претензии к ЭКОВАС это претензии, в первую очередь к Франции.

ЭКОВАС была создана в целях интеграции и содействия развитию стран этого региона. Но ни того, ни другого достигнуто не было. После пяти десятилетий членства в организации тот же Нигер находится на 189-м месте в мире по индексу человеческого развития. Ниже черты бедности живет почти половина его населения. При этом страна занимает 7-е место в мире по добыче урана. Главным потребителем урана была Франция. Французская компания, занимающаяся этим здесь многие десятилетия, использовала на урановых рудниках и детский труд. То есть после Декларации 1960 года для народа Нигера ничего не изменилось.

То же самое касается и Мали. Франция, не имеющая золотоносных месторождений, занимает 4-е место в мире по золотым запасам. Золото составляет почти 65 процентов ее золотовалютных резервов. Тем временем, Мали, являясь 4-м в мире производителем золота, остается при этом самой бедной страной Африки и одной из самых бедных стран мира. 60 процентов населения Мали не имеет доступа к медицинской помощи. Клиники есть только в крупных городах, а основная часть населения получает медпомощь в Обществе Красного Креста.

ЭКОВАС не выполняет не только экономическую часть своих обязательств. не менее серьезные проблемы у стран этого региона с безопасностью. Радикальные группировки исламского толка терроризируют население, создают хаос и держат ситуацию в состоянии перманентной дестабилизации. Членство в ЭКОВАС никак не гарантирует безопасность членов блока, организация не справляется с многочисленными угрозами. По мнению наблюдателей, единственной задачей блока является удержание стран региона в сфере французских интересов. А благополучные страны, способные использовать собственные богатства в своих интересах, будут стараться выйти из этого круга. Что, конечно же, не выгодно Парижу.

Насколько новые власти трех взбунтовавшихся против ЭКОВАС (читаем - Франции) стран будут способны решить эти проблемы, пока трудно сказать. Судя по той решительности, с которой взялся за дело Нигер, можно предположить, что у военных есть какие-то ресурсы для реализации полученной власти в интересах страны. Главное, чтобы эти интересы были у них в приоритете. Как бы там ни было, на фоне бесполезности ЭКОВАС и мнимого покровительства Франции, объединение трех стран в новый блок может сыграть определенную роль в стабилизации если пока и не экономической, то хотя бы политической ситуации и обеспечении безопасности граждан. Без безопасности и политической стабильности все остальные достижения нереальны.

Что касается экономического развития, то тут все будет зависеть от международных организаций и намерений стран, которые захотят занять освободившееся от французской пятой точки место. Однако вряд ли это будет так просто сделать старыми методами. Французская мода из Африки уходит, и безвозвратно.