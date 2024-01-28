Три страны резко оборвали связи с ECOWAS

Буркина-Фасо, Мали и Нигер заявили, что немедленно покидают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спустя 49 лет доблестные народы Буркина-Фасо, Мали и Нигера с сожалением и большим разочарованием отмечают, что организация (ECOWAS) отошла от идеалов своих отцов-основателей и духа панафриканизма", - заявил представитель военных властей Нигера полковник Амаду Абдрамане.

По его словам, организация явно не смогла помочь этим государствам в их борьбе с терроризмом и улучшить ситуацию с безопасностью.

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