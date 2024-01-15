Если пострадавшие от французов страны объединятся, Францию ждет катастрофа

Президент Ильхам Алиев абсолютно правильно отметил, что державы или страны, почему-то, считающие себя державами (типа, Франции, у которой все величие в прошлом), часто требуют к себе особого отношения. Отсюда и практика двойных стандартов. Однако, геополитическая ситуация меняется, реальный уровень влияния государств на международную повестку тоже не является постоянной величиной. Приходят новые игроки, и, конечно, это далеко не всех радует.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Как говорил Шекспир: "Весь мир - театр, а люди в нем актеры". Любой актер знает, что самое тяжелое испытание для театра - это смена поколений. Или приход нового молодого режиссера с командой. В конце концов, государства тоже изнашиваются, теряют пассионарность. Вековая "сытая" жизнь, отсутствие должных социальных лифтов привлекают к власти дилетантов и проходимцев. Как охарактеризовал нынешнюю политэлиту Франции Президент Азербайджана, со сцены ушли опытные и знающие политики, а пришли "случайные люди, популисты и демагоги". Политэлита Франции сейчас похожа на старую примадонну, которая уже не имеет ни творческого ресурса, ни своего зрителя, но, тем не менее, пытается позиционировать себя как "звезду европейской сцены". Уже и слова забывает, путает текст и ноты, зачастую вызывает смех. Но признать то, что времена ушли и есть более перспективные игроки, не хочет.

Кстати, у таких, как Азербайджан, государств-победителей, на глазах завоевавших себе позиции регионального лидера, кроме пассионарности и прочной экономической и военной основы есть еще одно качество: обширные горизонты роста. При умелом ведении внешней политики, что демонстрирует руководство Азербайджана, эти горизонты могут постоянно расширяться за счет привлечения новых союзников, создания блоков и т.д. Форматы и модели тут весьма велики. А Франция уже связана определенными вековыми обязательствами, причем, от некоторых из них она бы и рада избавиться. Но не может. А потому, за счет выстраивания умелой внешнеполитической игры Азербайджан обходит маневры Парижа.

Попытки давить на Азербайджан в связи с выбором его местом проведения климатического форума СОР29 связаны с теми же "комплексами". На международной площадке появился новый перспективный игрок, и игрок успешный. Конечно, будут мешать, в том числе, информационно. И не только.

Но тут надо задавать и такой вопрос: а зачем попу гармонь? Иными словами, в чем политические выгоды для Азербайджана от безоговорочного следования советам официального Парижа? Если плюсов никаких, так чего ему идти в фарватере внешней политики этой некогда империи? Политика - это выбор перспективных и действительно нужных стране партнеров, сотрудничество с которыми поможет укрепить потенциал государства. А что делает Франция? Как неоднократно отмечал Ильхам Алиев, в ответ на попытки выстроить уважительные и конструктивные отношения, Франция делает неадекватные заявления и недружественные шаги. Причина тому, на мой взгляд, отрыжка вековых имперских амбиций, коррупция власти, дилетантизм.

Франция губит сама себя. А если все страны, пострадавшие от французского империализма в разные века и годы, объединятся и потребуют возмещения убытков, то последствия для Парижа будут катастрофическими. Это опасная и никчемная для французов игра.

Что касается Армении, то в ее нынешнем руководстве не так много людей со стратегическим складом ума. Сказали в США или в той же Франции упорствовать до конца в подписании мирного договора (а такие советы имеют место быть), значит, и будем упорствовать. Как Буриданова ослица. Никакой выгоды тут нет: ни для страны, ни для народа. Для коррумпированных чиновников, возможно, и есть.

Подкидывают некоторые страны, в том числе, и западные вооружение Армении (есть такая информация) - а чего бы и на этом не заработать? Армения продолжает себя вести как квазигосударство. Как рыба-прилипала, полностью зависимая от свистков бывших и нынешних "держав". И в этом ее коренное отличие от Азербайджана.

Лейла Таривердиева