Франция хочет вернуться в клуб мировых держав за счет армянских спекуляций. Не получится

Франция неутомима в своем желании наказать Азербайджан руками международных организаций. Такое впечатление, что президента Макрона просто заклинило на этой идее.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Почему он это делает? Не думаю, что у него есть проблемы с Баку. Тут другое. За счет армянской темы Франция пытается доказать, что что-то еще представляет собой на мировой арене. Видимо, Макрону кажется, что набегами на Азербайджан он зарабатывает себе очки. Но это было бы так, если бы эти атаки были успешными. F успешными они не могут быть в принципе, потому что армянская тема - это заведомо проигрышный вариант. Азербайджан действует исключительно в правовом поле, и доказать обратное у его противников не получается.

Честное слово, не понимаю такой упертости Парижа. В самой Франции столько проблем и с бывшими колониями, и на внутриполитическом поле, и с мигрантами, и с социальными вопросами. То есть подумать есть о чем. Об армянах Карабаха подумает Азербайджан, а Макрону лучше заняться проблемами собственной страны. Да хотя бы клопами, заставляющими французов бежать из домов и закрывать школы.

Что касается инициированных Францией обсуждений, заявлений и резолюций в каких-то международных инстанциях, то никакой угрозы Азербайджану это не несет. Париж, повторю, просто хочет показать, что он что-то решает и может кого-то к чему-то принудить. Ну, хочет Франция вернуться в клуб мировых держав, откуда она вылетела в свое время. Кризис, полный кризис жанра - достаточно послушать, что несет глава МИД Колонна. И после всего, что она наговорила в адрес Баку на днях в Сенате, она называет себя дипломатом?

Кстати, в контексте темы нашей беседы хотела бы вот о чем сказать. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над собственными территориями, избавился от сепаратизма на своих землях. Само собой разумеется, для Карабаха начинается новая жизнь, совершенно непохожая на то жалкое существование, которое он влачил в период оккупации. Но Баку следует быть готовым к тому, что начинается вторая стадия - бой после победы. После окончательной победы Азербайджана против него усилится информационная война, активизируется работа зарубежных спецслужб. Все эти французские истерики я бы назвала частью этого прцоесса. Но, думаю, сообща со своими друзьями ваша страна все это преодолеет. Со своей стороны готова оказать содействие азербайджанским друзьям в этой информационной войне.

Экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен как-то сказал: "Франция должна оставить мысли о своей исключительности... Франции надо чаще смотреться в зеркало. Представление о Франции как о центре мира, поддерживаемое руководителями страны, негативно сказывается на нашей внешней политике и дипломатии". Очень бы посоветовала нынешнему руководству Франции перечитать эти слова.

К сожалению, на наших глазах Франция из серьезного государства превращается в исполнителя армянских прихотей. Она принесла свой имидж в жертву реваншистским кругам Армении. Горько наблюдать, как такая страна, как Франция, пляшет под дудку полностью обанкротившихся властей Армении. Французская сторона с точки зрения дипломатии и международной политики ведет себя очень некорректно, когда требует от Азербайджана освободить задержанных военных преступников. Не удивлюсь, если завтра этих преступников объявят "политзаключенными" и Париж будет в первых рядах их адвокатов. Возникает много вопросов, в том числе, чьи интересы защищает Париж, выступая c подобными требованиями. К вопросу прав человека эти требования никакого касательства не имеют. Более вероятно, что так Франция отрабатывает свои армянские гешефты. Я не говорю о взятках, есть и другие пути "заработать" благосклонность. Не секрет, что та же Кэтрин Колонна много лет работала во французских банках, в которых был представлен крупный армянский капитал. Это не тайна, информацию об этом можно найти в Интернете.

Все, что происходит сегодня во Франции, бьет по социальной стабильности, по экономическим интересам и престижу страны. За армянскую тему Франция держится за него как за направление, которое может принести ей деньги. Все просто - у армянства есть деньги, а у Франции есть структуры, позволяющие осуществлять полулегальный подкуп чиновников. Хотя лоббизм и вне закона, но структуры не запрещены. Пусть себе лоббируют. И что важно - к политическим интерес Франции и самого Макрона все это не имеет никакого отношения. Армянская тема для Макрона - это просто политический бизнес, кормушка, из которой кормятся конкретные чиновники. Пока кормушка полна, есть и интерес. Но как только она опустеет, начнется переоценка ценностей, и интерес Макрона ко всему этому пропадет.

Нужно знать, как во Франции строится система лоббизма. Начнем с того, что во Франции закона о лоббизме нет, но в этой стране имеются структуры, которые фактически легитимируют лоббистскую деятельность легитимной. Это те самые структуры, которые я уже выше упомянула. Например, есть ассоциация советов по лоббизму, которая призвана ввести в правовое поле государство и представителей заинтересованных групп. Есть социально-экономический совет, фактически являющийся лоббистским парламентом. В принципе, официально существует запрет лоббирования в органах государственной власти, но он спокойно обходится.

Кроме этого есть так называемые французские консалтинговые фирмы в области взаимодействия с органами государственной власти, которые тесно завязаны на армянскую диаспору. Официально, за деньги они оказывают ряд услуг: продвижение идей заинтересованной стороны в органах власти, содействие принятию конкретных решений органами власти в интересах заинтересованной группы, в том числе касающихся изменений в законодательство. Все эти услуги предоставляются внешним заказчикам. То есть консультативные и лоббистские услуги оказываются внешнему заказчику - иностранным государствам, иностранным компаниям, государственным и негосударственным организациям. Таким образом, как видим, у Армении и армянской диаспоры имеется официальная возможность для лоббирования интересов в органах власти Франции. Естественно, что эти фирмы, являющиеся посредниками между французской властью и внешними заказчиками, делают это не за красивые глаза.

Все, что делает Франция для армянства и Армении, во многом связано с деятельностью этих структур. И я думаю, азербайджанской стороне стоит заняться ими, чтобы понять, что и как там работает. Это помогло бы ударить по их возможностям.

И, кто знает, может быть, настанет день, когда в своих претензиях Армения останется в одиночестве.

Лейла Таривердиева