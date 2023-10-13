ООН, ПАСЕ, Гаагский суд – представление начинается – АНАЛИЗ от Лейлы Таривердиевой
Автор: Лейла Таривердиева
Со вчерашнего дня в различных международных инстанциях начата массированная атака на Азербайджан, организованная французско-армянским тандемом. 11 октября в Совете по правам человека ООН прозвучало обвинительное заявление в адрес нашей страны, сессию ПАСЕ уже пытаются превратить в антиазербайджанский "трибунал", а в Гаагском суде начались слушания по очередной армянской жалобе.
Но обо всем по порядку.
В среду в Женеве продолжила работу 54-я сессия Совета по правам человека ООН. На сессии в числе прочих вопросов Франция в компании с Арменией подняли тему армян, выехавших из Карабахского региона Азербайджана. Представителем Франции при офисе ООН в Женеве зачитал заявление от имени 34 государств.
В этом заявлении" прозвучало много всякого. Французско-армянский тандем представил ситуацию с цветах армянского флага, а также попытался по-своему интерпретировать отчеты миссии ООН, дважды уже побывавшей в Ханкенди. Франция с Арменией считают необходимым расследовать ситуацию и принять меры. От имени 34 стран они требуют от Азербайджана создать все условия для возвращения армян, а также не прикасаться к их культурному и духовному "наследию".
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Это коротко. Само заявление было более пространным. Для вида были включены фразы о поддержке мира, диалога, территориальной целостности и прочего. В заключение подписанты предупредили, что будут внимательно следить за ситуацией и возможными шагами Совета. Будут эти шаги или нет, в Париже и Ереване не очень верят. До сих пор этому тандему не удавалось добиться от структур ООН каких-либо конкретных действий против Баку. Нынешнее заявление это просто заявление, каких озвучено великое множество. Поэтому особо серьезно к нему относиться не стоит. Оно, конечно же, не последнее, пока не останется ни одной инстанции, где бы не звучала клевета на Азербайджан, французы с армянами не остановятся. Францию мы в тандеме ставим на первое место, потому что все шаги. предпринимаемые Ереваном, делаются им не самостоятельно, а по инструкциям из Парижа. Как тридцать лет Армению убеждали, что все будет, как она хочет, как фантазеры после 44-дневной войны заверяли сепаратистов, что Азербайджану Карабах не видать, так и сегодня Франция дает Еревану гарантии и успокоение. Франция обещает, что поможет армянам добиться осуждения и наказания Баку, пусть только они не опускают руки. Территорий, конечно, Париж обещать не может, но портить кровь Азербайджану посредством всевозможных трибун - это в его силах.
Мы тоже обеими руками за соблюдения прав человека, за мир и дружбу и прочие хорошие дела. Но вещи нужно называть своими именами. И что французы и армяне считают объективным и независимым расследованием ситуации? Миссия ООН дважды побывала в Ханкенди. Макрон с Пашиняном считают ее выводы необъективными, ангажированными и предвзятыми? Миссия не нашла никаких признаков этнических чисток. Видимо, поэтому в зачитанном на сессии заявлении не было этого словосочетания. Его авторы не посмели ставить под сомнение выводы миссии Организации с трибуны самой ООН. Кроме того, в списке подписавших этот документ стран есть друзья Азербайджана, которые не стали бы подписываться под "этническими чистками", "зверствами" и прочими "геноцидами".
Однако было сказано, что выезд армян был вызван "военной операцией" Азербайджана, что не соответствуете истине. Армяне покинули Карабахский регион не в связи с антитеррористическими действиями Азербайджанской армии, а в связи с изменением положения в зоне РМК после зачистки региона от незаконных вооруженных армянских формирований. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, что сделало необходимость перехода в азербайджанское гражданство неизбежным. Выезд связан не со страхом оказаться под бомбами, а с нежеланием армян принимать азербайджанское гражданство и жить по законам и Конституции этой страны. За тридцать лет они привыкли жить в серой зоне, не зная, чем и кем являются, а теперь неотвратимо встала перспектива стать гражданами Азербайджана или отправлять в страну, по чьим паспортам они незаконно проживали на этой земле после оккупации. А самое главное - армяне просто не хотят жить рядом с азербайджанцами, которые непременно вернутся на свои земли, в тот же Ханкенди. Доктрина "генетической несовместимости" слишком вжилась в сознание армянского народа. И это не наша вина.
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Заявление, зачитанное представителем Франции, искажает эти реалии и меняет суть вопроса. Для международного сообщества в армянской теме открылась другая глава, никак не связанная с Азербайджаном. Теперь все их внимание должно сосредоточиться на том, чтобы не только накормить беглых армян, но и не допустить наводнения европейских стран армянскими "беженцами". Сообщается, что около трех тысяч из незаконно проживавших в Азербайджане граждан Армении уже покинули ее и выехали в другие страны. Этот процесс будет нарастать. Понимают это и покровители армянства. Напомним, как перепугались в Париже, когда в соцсетях пошли слухи о том, что Франция открывает двери для карабахских армян. Немедленно прозвучало опровержение и было сказано, что Франция ничего такого не планирует. Гуманитарная помощь - пожалуйста. Но не более.
По большому счету, выехавшие из Азербайджана граждане Армении это не беженцы, а иммигранты. Чтобы сердобольный запад открыл им все двери, они должны хотя бы иметь статус. Они не считаются беженцами даже в самой Армении, так как являются ее гражданами. Если гражданин Армении пожил сколько-то лет в другой стране и потом вернулся, когда там дела пошли плохо, он остается гражданином Армении и не становится беженцем. Даже председатель Комитета министров Совета Европы Кристианис Кариньш сказал в четверг на пленарном заседании ПАСЕ, что "необходимо понять, мигранты они или беженцы".
Да уж, разберитесь, если не трудно. А потом подписывайте какие-то заявления.
В ПАСЕ сейчас "весело". Армянская делегация рвет и мечет, раздражая даже спикера заседания. Члены азербайджанской делегации парируют удары, сажают крикунов на место. Конечно, дискуссии в такой структуре должны вестись чинно и уважительно, но армяне задают тон своими истериками, и прочим делегатам приходится сидеть и слушать, не очень-то и понимая, о чем речь.
Кстати, интересные факты опубликовали азербайджанские блоггеры относительно начавшихся так же в четверг слушаний в Международном суде ООН. Интересы Армении защищают пятеро адвокатов, которые тоже, как не странно, совершенно не в теме. Они услышали армянский звон, но не поняли, откуда он идет. Поэтому, строя защиту позиции Еревана, возмущались Госпрограммой "Великое возвращение" и даже цитировали Президента Азербайджана в вольном переводе армянской стороны. Думается, защитникам ответчика будет несложно разобраться со всем этим. Как и с требованиями Армении, озвученными ее представителем Киракосяном.
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Она хочет, чтобы он не мешал армянам беспрепятственно возвращаться, то есть чтобы не ставил условием принятие гражданства. Исключено. Армения требует, чтобы из всех населенных пунктов в зоне РМК были выведены азербайджанские военные и правоохранители. Армяне хотят, чтобы ООН обязал Азербайджан вывести полицию и военные силы со своих собственных территорий? Понятно, что никто не может ставить суверенному государству подобных условий. А если и поставит, они совершенно правомерно не будут выполнены.
Азербайджан, как требуется в жалобе, не должен мешать тем, кто из оставшихся хочет уехать. Так кто же им мешает? Армяне сами бросили своих стариков и инвалидов, и о них сейчас заботятся азербайджанские социальные службы. МККК хотел их вывезти в Армению, но эти люди отказались. Потому что впервые увидели нормальное отношение и заботу.
Очень занятно звучит требование обязать Баку не наказывать военных преступников. Речь о коллекции "президентов арцаха", находящихся под следствием. Это даже можно не комментировать. Вызывает улыбку и пункт об обязательствах не уничтожать памятники "геноциду армян" и тому подобное. Само собой разумеется, что эти памятники будут однозначно демонтироваться, как и разнообразные мемориалы, посвященные "героям" оккупации и этнических чисток, террористам и прочим негодяям. Демонтированный недавно возле Ханкенди памятник в виде креста, выдающийся за духовное наследие, не имеет никакого отношения к духовности. Этот памятник оккупантам и установлен он был в 2017 году, а не в пятом тысячелетии до нашей эры. Так что извините. Мы понимаем, чего именно боится армянская сторона. Она боится правды. Ведь хорошо известно, что все "армянское наследие" Карабаха и Зангезура это плод преступных фальсификаций.
Хотелки в связи с правами собственности тоже будут решаться не Гаагским судом и не Ереваном, а самим Азербайджаном на основе норм международного права. Там есть много интересных нюансов, о которых защитники армянского иска почему-то не осведомлены.
Иск включает всего десять пунктов. И каждый пункт глуп по-своему. Впрочем, как и все, что делает Армения. Эта страна очень странно демонстрирует свою готовность к миру.
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