ООН, ПАСЕ, Гаагский суд – представление начинается

Автор: Лейла Таривердиева

Со вчерашнего дня в различных международных инстанциях начата массированная атака на Азербайджан, организованная французско-армянским тандемом. 11 октября в Совете по правам человека ООН прозвучало обвинительное заявление в адрес нашей страны, сессию ПАСЕ уже пытаются превратить в антиазербайджанский "трибунал", а в Гаагском суде начались слушания по очередной армянской жалобе.

Но обо всем по порядку.

В среду в Женеве продолжила работу 54-я сессия Совета по правам человека ООН. На сессии в числе прочих вопросов Франция в компании с Арменией подняли тему армян, выехавших из Карабахского региона Азербайджана. Представителем Франции при офисе ООН в Женеве зачитал заявление от имени 34 государств.

В этом заявлении" прозвучало много всякого. Французско-армянский тандем представил ситуацию с цветах армянского флага, а также попытался по-своему интерпретировать отчеты миссии ООН, дважды уже побывавшей в Ханкенди. Франция с Арменией считают необходимым расследовать ситуацию и принять меры. От имени 34 стран они требуют от Азербайджана создать все условия для возвращения армян, а также не прикасаться к их культурному и духовному "наследию".

Это коротко. Само заявление было более пространным. Для вида были включены фразы о поддержке мира, диалога, территориальной целостности и прочего. В заключение подписанты предупредили, что будут внимательно следить за ситуацией и возможными шагами Совета. Будут эти шаги или нет, в Париже и Ереване не очень верят. До сих пор этому тандему не удавалось добиться от структур ООН каких-либо конкретных действий против Баку. Нынешнее заявление это просто заявление, каких озвучено великое множество. Поэтому особо серьезно к нему относиться не стоит. Оно, конечно же, не последнее, пока не останется ни одной инстанции, где бы не звучала клевета на Азербайджан, французы с армянами не остановятся. Францию мы в тандеме ставим на первое место, потому что все шаги. предпринимаемые Ереваном, делаются им не самостоятельно, а по инструкциям из Парижа. Как тридцать лет Армению убеждали, что все будет, как она хочет, как фантазеры после 44-дневной войны заверяли сепаратистов, что Азербайджану Карабах не видать, так и сегодня Франция дает Еревану гарантии и успокоение. Франция обещает, что поможет армянам добиться осуждения и наказания Баку, пусть только они не опускают руки. Территорий, конечно, Париж обещать не может, но портить кровь Азербайджану посредством всевозможных трибун - это в его силах.

Мы тоже обеими руками за соблюдения прав человека, за мир и дружбу и прочие хорошие дела. Но вещи нужно называть своими именами. И что французы и армяне считают объективным и независимым расследованием ситуации? Миссия ООН дважды побывала в Ханкенди. Макрон с Пашиняном считают ее выводы необъективными, ангажированными и предвзятыми? Миссия не нашла никаких признаков этнических чисток. Видимо, поэтому в зачитанном на сессии заявлении не было этого словосочетания. Его авторы не посмели ставить под сомнение выводы миссии Организации с трибуны самой ООН. Кроме того, в списке подписавших этот документ стран есть друзья Азербайджана, которые не стали бы подписываться под "этническими чистками", "зверствами" и прочими "геноцидами".

Однако было сказано, что выезд армян был вызван "военной операцией" Азербайджана, что не соответствуете истине. Армяне покинули Карабахский регион не в связи с антитеррористическими действиями Азербайджанской армии, а в связи с изменением положения в зоне РМК после зачистки региона от незаконных вооруженных армянских формирований. Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет, что сделало необходимость перехода в азербайджанское гражданство неизбежным. Выезд связан не со страхом оказаться под бомбами, а с нежеланием армян принимать азербайджанское гражданство и жить по законам и Конституции этой страны. За тридцать лет они привыкли жить в серой зоне, не зная, чем и кем являются, а теперь неотвратимо встала перспектива стать гражданами Азербайджана или отправлять в страну, по чьим паспортам они незаконно проживали на этой земле после оккупации. А самое главное - армяне просто не хотят жить рядом с азербайджанцами, которые непременно вернутся на свои земли, в тот же Ханкенди. Доктрина "генетической несовместимости" слишком вжилась в сознание армянского народа. И это не наша вина.

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Заявление, зачитанное представителем Франции, искажает эти реалии и меняет суть вопроса. Для международного сообщества в армянской теме открылась другая глава, никак не связанная с Азербайджаном. Теперь все их внимание должно сосредоточиться на том, чтобы не только накормить беглых армян, но и не допустить наводнения европейских стран армянскими "беженцами". Сообщается, что около трех тысяч из незаконно проживавших в Азербайджане граждан Армении уже покинули ее и выехали в другие страны. Этот процесс будет нарастать. Понимают это и покровители армянства. Напомним, как перепугались в Париже, когда в соцсетях пошли слухи о том, что Франция открывает двери для карабахских армян. Немедленно прозвучало опровержение и было сказано, что Франция ничего такого не планирует. Гуманитарная помощь - пожалуйста. Но не более.

По большому счету, выехавшие из Азербайджана граждане Армении это не беженцы, а иммигранты. Чтобы сердобольный запад открыл им все двери, они должны хотя бы иметь статус. Они не считаются беженцами даже в самой Армении, так как являются ее гражданами. Если гражданин Армении пожил сколько-то лет в другой стране и потом вернулся, когда там дела пошли плохо, он остается гражданином Армении и не становится беженцем. Даже председатель Комитета министров Совета Европы Кристианис Кариньш сказал в четверг на пленарном заседании ПАСЕ, что "необходимо понять, мигранты они или беженцы".

Да уж, разберитесь, если не трудно. А потом подписывайте какие-то заявления.

В ПАСЕ сейчас "весело". Армянская делегация рвет и мечет, раздражая даже спикера заседания. Члены азербайджанской делегации парируют удары, сажают крикунов на место. Конечно, дискуссии в такой структуре должны вестись чинно и уважительно, но армяне задают тон своими истериками, и прочим делегатам приходится сидеть и слушать, не очень-то и понимая, о чем речь.

Кстати, интересные факты опубликовали азербайджанские блоггеры относительно начавшихся так же в четверг слушаний в Международном суде ООН. Интересы Армении защищают пятеро адвокатов, которые тоже, как не странно, совершенно не в теме. Они услышали армянский звон, но не поняли, откуда он идет. Поэтому, строя защиту позиции Еревана, возмущались Госпрограммой "Великое возвращение" и даже цитировали Президента Азербайджана в вольном переводе армянской стороны. Думается, защитникам ответчика будет несложно разобраться со всем этим. Как и с требованиями Армении, озвученными ее представителем Киракосяном.

Чего хочет Армения от Азербайджана на этот раз?

Она хочет, чтобы он не мешал армянам беспрепятственно возвращаться, то есть чтобы не ставил условием принятие гражданства. Исключено. Армения требует, чтобы из всех населенных пунктов в зоне РМК были выведены азербайджанские военные и правоохранители. Армяне хотят, чтобы ООН обязал Азербайджан вывести полицию и военные силы со своих собственных территорий? Понятно, что никто не может ставить суверенному государству подобных условий. А если и поставит, они совершенно правомерно не будут выполнены.

Азербайджан, как требуется в жалобе, не должен мешать тем, кто из оставшихся хочет уехать. Так кто же им мешает? Армяне сами бросили своих стариков и инвалидов, и о них сейчас заботятся азербайджанские социальные службы. МККК хотел их вывезти в Армению, но эти люди отказались. Потому что впервые увидели нормальное отношение и заботу.

Очень занятно звучит требование обязать Баку не наказывать военных преступников. Речь о коллекции "президентов арцаха", находящихся под следствием. Это даже можно не комментировать. Вызывает улыбку и пункт об обязательствах не уничтожать памятники "геноциду армян" и тому подобное. Само собой разумеется, что эти памятники будут однозначно демонтироваться, как и разнообразные мемориалы, посвященные "героям" оккупации и этнических чисток, террористам и прочим негодяям. Демонтированный недавно возле Ханкенди памятник в виде креста, выдающийся за духовное наследие, не имеет никакого отношения к духовности. Этот памятник оккупантам и установлен он был в 2017 году, а не в пятом тысячелетии до нашей эры. Так что извините. Мы понимаем, чего именно боится армянская сторона. Она боится правды. Ведь хорошо известно, что все "армянское наследие" Карабаха и Зангезура это плод преступных фальсификаций.

Хотелки в связи с правами собственности тоже будут решаться не Гаагским судом и не Ереваном, а самим Азербайджаном на основе норм международного права. Там есть много интересных нюансов, о которых защитники армянского иска почему-то не осведомлены.

Иск включает всего десять пунктов. И каждый пункт глуп по-своему. Впрочем, как и все, что делает Армения. Эта страна очень странно демонстрирует свою готовность к миру.