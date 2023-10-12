Сепаратисты попросили дать им уйти из Карабаха и Азербайджан вновь проявил добрую волю - профессор Намик Алиев в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Гостем передачи стал доктор юридических наук, профессор, посол Намик Алиев.
Он отметил, что 19-20 сентября Азербайджан провел локальные мероприятия по ликвидации армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе.
"Азербайджан не довел эти мероприятия до конца просто потому, что сепаратисты попросили их помиловать и дать возможность уйти. Азербайджан вновь проявил добрую волю, не добил сепаратистов до конца", - сказал Намик Алиев.
Trend представляет вниманию читателей полный выпуск передачи:
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