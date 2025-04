В Баку пройдет второй Международный фестиваль духовных и телесных практик

В отеле JW Marriott Baku в новом филиале Nine Senses прошел брифинг, посвященный проведению второго Международного фестиваля духовных и телесных практик Nine Senses Fest 2025 в Баку 2-4 мая, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль проходит под патронажем вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и создателя Центра искусств Nine Senses Лейлы Алиевой.

Nine Senses Fest создает пространство для самопознания и роста через работу с телом, духовные практики, искусство и арт-терапию.

Директор Центра искусств Nine Senses Наталья Жукова отметила, что фестиваль в рамках концепции "Душа, тело и разум" объединит практики из разных культур, такие как медитация, суфизм, йога, арт-терапия, научные лекции, концерты с участием известных артистов, экстатические танцы, пройдет день суфийских практик, карабахской народной медицины и т.д. Девизом фестиваля является слоган "От традиций к реальности". Также будет организована ярмарка Made in Azerbaijan, на которой будут представлены бренды. Гости смогут напрямую общаться с участниками мероприятий. В целом пакет составляет 150 манатов на все дни.

"В прошлом году фестиваль прошел успешно, нас посетило более тысячи человек, мы провели его в трех локациях. В этом году ожидается более двух тысяч человек и мероприятия пройдут в четырех локациях. На фестиваль было приглашено порядка 50 экспертов телесных и духовных практик, лучших специалистов, хедлайнеров направлений, руководителей духовных школ и течений из России, Турции, Индии, США, Китая и других стран, и конечно же, ярких представителей местного сообщества", - отметила Наталья Жукова.

Среди локаций - Арт-центр Nine Senses и Nine Senses Neftchilar ave, Sea Breeze Event Hall, The Club Port Baku.

Особый гость фестиваля - композитор и поэтесса Peruquois, которая передаёт в музыке глубокий, страстный путь души - жажду познать себя по-настоящему, стремление к первоисточнику любви, к полному пробуждению. Она превращает тишину в звук. Ее называют "Голосом Матери Земли".

Партнер фестиваля, основатель и ведущий специалист академии ANSA Бикя Мир-Гасымова отметила, что Nine Senses - это место духовного туризма Азербайджана, и одна из основных целей - показать древние традиции страны и энергию азербайджанской земли.

Врач-педагог, руководитель Карабахского центра народной медицины и остеопатии Аxу Мусаева рассказала об особенностях древней методики карабахской народной медицины восстановления и излечения организма.

В ходе пресс-конференции были также представлены видеоматериалы. Более подробная информация на сайте https://ninesenses.az/nsf25#about