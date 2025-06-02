«Реал» сделал предложение «Бенфике» по Каррерасу

"Реал" не может договориться о переходе защитника "Бенфики" Альваро Каррераса, сообщает Day.Az со ссылкой на A Bola.

По данным источника, мадридцы предлагают за 22-летнего испанца 35 млн евро. "Бенфика" просит размер отступных - 50 млн.

Каррерас в сезоне-2024/25 провел за "Бенфику" 50 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2029 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 млн евро.

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