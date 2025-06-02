В Азербайджане встретили первый самолёт из Атырау

В Международном аэропорту Гейдар Алиев 31 мая состоялась торжественная церемония встречи первого рейса казахстанской авиакомпании Air Astana из Атырау в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в Азербайджане.

Первых пассажиров встречали посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, представители Air Astana, руководство бакинского аэропорта. Прилетевшие из Атырау в Баку были встречены звуками домбры и блюдами казахской кухни.

Посол обратил внимание, что одним из показателей интенсивности связей между странами является количество рейсов между ними.

"Поэтому мы рады, что растет число рейсов и расширяется география полетов между нашими странами. Этим летом число рейсов между Казахстаном и Азербайджаном достигнет 34-х раз в неделю. При этом мы повышаем число разрешенных рейсов до 70-ти. То есть рост будет продолжаться. Сейчас из Баку самолеты летают в Астану, Алматы и Актау. Сегодня добавилась нефтяная столица Атырау, а в июле добавится третий мегаполис Казахстана - город Шымкент", - сказал дипломат.

Рейсы Атырау-Баку будут выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. Продолжительность полета составляет 1 час 30 минут.