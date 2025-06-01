Ухудшающееся здоровье Байдена годами скрывали

Окружение бывшего президента США Джо Байдена знало об ухудшении его умственных способностей еще в 2019-2020 годах, но эту информацию было решено скрыть от американской общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил конгрессмен Ронни Джексон, работавший врачом нынешнего главы государства Дональда Трампа и 44-го президента США Барака Обамы.

"Я думаю, что в 2019-2020 годах они уже знали, что у него (Байдена - прим. ТАСС) когнитивные проблемы. Полагаю, за кулисами они обсуждали это и решили, что сохранить этот секрет сможет [лечащий врач Байдена] Кевин О'Коннор", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Джексон убежден, что О'Коннора наняли "специально, поскольку [окружению Байдена] был нужен человек, который помог бы им скрывать что угодно".

Ранее председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер сообщил, что не исключает вызова Байдена для дачи показаний на слушаниях на Капитолийском холме о своем физическом и умственном состоянии во время президентского срока. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также высказалась за то, чтобы экс-президент дал показания о своей дееспособности и чтобы свидетельства на этот счет предоставила его супруга Джилл.