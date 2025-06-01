Тяжелое ДТП в Иране, десятки пострадавших
46 человек получили ранения в результате цепной аварии, произошедшей сегодня утром в направлении Захидан-Заболь в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сказал ректор Университета медицинских наук Заболя в Иране Хоссейн Шахдади.
По его словам, 36 пострадавшим в аварии оказана амбулаторная помощь, 10 человек госпитализированы.
Шахдади сообщил, что инцидент был вызван песчаной бурей в провинции, которая стала причиной задержек в предоставлении услуг в провинции.
Отметим, что Управление дорог и транспорта иранской провинции Систан и Белуджистан ограничило движение по шоссе Заболь-Захидан на неопределенный срок из-за сильной песчаной бури.
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