https://news.day.az/society/1757301.html

Взрыв мины в Кяльбаджаре

В Кяльбаджарском районе зафиксирован инцидент, связанный с подрывом на мине. Как передает Day.Az, взрыв произошёл на территории села Сусузлуг. Трактор наехал на мину, в результате чего произошёл взрыв. Водитель - житель Кюрдамира Рашадет Асадов, 1989 года рождения - получил ранения и был доставлен в больницу.