https://news.day.az/society/1757301.html Взрыв мины в Кяльбаджаре В Кяльбаджарском районе зафиксирован инцидент, связанный с подрывом на мине. Как передает Day.Az, взрыв произошёл на территории села Сусузлуг. Трактор наехал на мину, в результате чего произошёл взрыв. Водитель - житель Кюрдамира Рашадет Асадов, 1989 года рождения - получил ранения и был доставлен в больницу.
Взрыв мины в Кяльбаджаре
В Кяльбаджарском районе зафиксирован инцидент, связанный с подрывом на мине.
Как передает Day.Az, взрыв произошёл на территории села Сусузлуг.
Трактор наехал на мину, в результате чего произошёл взрыв. Водитель - житель Кюрдамира Рашадет Асадов, 1989 года рождения - получил ранения и был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
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