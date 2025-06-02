Азербайджанский триатлет Теймур Фараджев отобрался на чемпионат мира Ironman

Азербайджанский триатлет Теймур Фараджев получил право принять участие на чемпионате мира Ironman, который пройдет 14 сентября в Ницце (Франция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен клуба Triterra отобрался на престижнейшее соревнования благодаря выступлению, показанному на чемпионате Европы Ironman в Гамбурге (Германия).

Фараджев установил новое рекордное время преодоления "железной дистанции" для наших триатлетов (9 часов, 27 минут и 22 секунды), преодолел 3.8 км плавания, 180 км шоссейного велоэтапа и классического марафона длинной 42,2 км.

В зачете среди участников от 40 по 44-х лет наш триатлет занял 22-е место и этот результат стал квалификационным для попадания на ЧМ.

Таким образом, Фараджев стал первым азербайджанцем, отобравшимся на чемпионат мира Ironman.