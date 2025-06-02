В Баку прошла презентация книги «Эпоха Рифмы»

В сети книжных магазинов Libraff 1 июня состоялась вторая презентация поэтического сборника "Эпоха Рифмы" литературного проекта "Современные поэты" к Международному дню защиты детей.

Как передает Day.Az, мероприятие прошло при поддержке Азербайджанского детского фонда.

С приветственным словом выступили руководитель проекта Лала Гасанова, председатель Азербайджанского детского фонда Захра Бадалбейли, а также почетный член Союза писателей Азербайджана и России, глава координационного совета Всемирной организации писателей (WOW) Эльдар Ахадов.

В программе также приняли участие авторы сборника: Тюркан Байрамзаде, Гюнатай Гусейнова, Ляман Гасанова, Айтен Гасанзаде, Байрам Магеррамов, Ренат Ильязов, Тамилла Шихамирова, Самира Шихиева, Ольга Шалаева, Лала Гасанова, Арзу Манафлы, Заур Джафаров, Зульфия Бабаева, Нелл Кьюри и Назрин Гаджи-Мамедова. Они обратились к детям с теплыми словами, поздравив их с праздником и пожелав крепкого здоровья и счастья.

В художественной части мероприятия с музыкальными номерами выступил молодой композитор Мурад Мурадов.

Отметим, что средства, вырученные от продажи сборника, будут направлены на помощь детям Азербайджанского детского фонда.

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