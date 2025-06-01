Для детей провели экскурсию по истории азербайджанского кино

Государственный фонд кино Азербайджана и Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провели мероприятие, посвященное Международному дня защиты детей, сообщает Day.Az.

В киноконцертном зале Государственного фонда кино состоялась встреча его директора, заслуженного деятеля искусств Джамиля Гулиева с воспитанниками подведомственных Агентству социальных учреждений - Детских домов № 1, 2, 3, а также Малой группой дома семейного типа № 1.

Детям были продемонстрированы фрагменты из фильма "Яблоко как яблоко" (Alma almaya bənzər), а затем организована конкурсная программа, по итогам которой отличившиеся участники были награждены сертификатами и подарками. Маленькие зрители также увидели анимационные фильмы, снятые по заказу Министерства культуры Азербайджана - "Похищение весны", а также "Медведь и мышь" и "Лев и два быка", созданные по басням национального классика Сеида Азима Ширвани.

В рамках экскурсии по Государственному фонду кино детям была представлена информация о становлении, истории и деятельности учреждения. Юные гости с интересом ознакомились с музейными экспонатами, историческим кинооборудованием, на котором снимались знаменитые азербайджанские фильмы, а также с архивными хранилищами кинолент.