Стал известен новый президент Польши

Кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше с 51% голосов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Польское телевидение, ссылаясь на данные госизбиркома после обработки 99,55% бюллетеней.

Уточнённые результаты экзитпола свидетельствовали о том, что Навроцкий побеждает во втором туре президентских выборов в Польше.

Официальные итоги голосования будут подведены 2 июня.