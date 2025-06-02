https://news.day.az/world/1757338.html Стал известен новый президент Польши Кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше с 51% голосов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Польское телевидение, ссылаясь на данные госизбиркома после обработки 99,55% бюллетеней.
Стал известен новый президент Польши
Кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше с 51% голосов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Польское телевидение, ссылаясь на данные госизбиркома после обработки 99,55% бюллетеней.
Уточнённые результаты экзитпола свидетельствовали о том, что Навроцкий побеждает во втором туре президентских выборов в Польше.
Официальные итоги голосования будут подведены 2 июня.
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