https://news.day.az/officialchronicle/1757457.html Президент Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil - ФОТО 2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil Джона Ардилла, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil - ФОТО
2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента компании ExxonMobil Джона Ардилла, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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