Мошенники придумали новый способ обмана через QR-коды

В Азербайджане зафиксирована новая схема мошенничества, в которой злоумышленники используют поддельные QR-коды в общественных местах. Людей обманывают прямо на улицах, в парках и на остановках - достаточно просто просканировать такой код.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, граждан просят быть особенно внимательными при взаимодействии с QR-кодами, размещёнными вне официальных источников. Эти коды могут вести на фальшивые сайты, где у пользователя запрашиваются личные данные - так злоумышленники получают доступ к банковским или социальным аккаунтам.

Чаще всего у жертвы просят ввести номер телефона, логины, пароли или коды подтверждения. После этого мошенники могут перехватить контроль над аккаунтами или похитить средства.

Если вы столкнулись с подозрительными QR-кодами или стали жертвой подобного обмана, Электронная служба безопасности рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники продолжают красть деньги с карт азербайджанцев.