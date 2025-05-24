Мошенники продолжают красть деньги с карт азербайджанцев

23 мая со счетов граждан Азербайджана с использованием различных методов обмана были украдены средства - от 20 до 1200 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Министерства внутренних дел.

МВД обращает внимание, что мошенники используют звонки и сообщения с неизвестных номеров. Основные схемы - "выгодный заработок", "страховка", "виза", "усиление банковской безопасности", а также "внесение средств на счет".

В МВД предупредили граждан не вступать в диалог с неизвестными абонентами, игнорировать подозрительные предложения, немедленно блокировать такие номера, никому не передавать данные своих карт или счетов.

Министерство подчеркивает, что никакие государственные или банковские структуры не связываются с гражданами подобным способом. Любая попытка получить информацию о счете или PIN-коде - это мошенничество.

Ранее сообщалось, что в Баку мужчина потерял 200 тыс. манатов из-за одной SIM-карты.