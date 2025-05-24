В Баку мужчина потерял 200 тыс. манатов из-за одной SIM-карты

Житель посёлка Бинагадинского района Баку Кямран Гидаятов оказался в центре неприятной истории после того, как помог знакомому оформить SIM-карту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezer Xeber, мужчина неожиданно узнал, что на его имя была зарегистрирована компания с крупной налоговой задолженностью - и всё это без его ведома.

По словам Гидаятова, он даже не подозревал, что простое оформление сим-карты может привести к подобным последствиям. Теперь он числится как владелец юридического лица с крупной финансовой ответственностью, к которому не имеет никакого отношения.

В Государственной налоговой службе подтвердили, что случаи подобного характера в последнее время участились. Граждан предупреждают быть предельно осторожными при предоставлении своих документов даже близким людям.

В МВД заявили, что на данный момент от Кямрана Гидаятова официального обращения в полицию не поступало, поэтому соответствующие меры не были приняты. Ведомство подчёркивает, что без обращения гражданина в правоохранительные органы разбирательство начато быть не может.

Между тем Xezer Xeber опубликовал видеоматериал по теме, призывая граждан быть бдительными и не подписывать документы без полного понимания их содержания.