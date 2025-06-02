Азербайджан пригласили на международный семинар ОПЕК

В рамках "Бакинской энергетической недели" состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама Аль-Гайса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики, на встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана и ОПЕК+, высоко оценена роль нашей страны в процессе регулирования нефтяного рынка. Также на фоне растущего спроса на энергию была отмечена важность инвестиций в углеводороды, в том числе в нефтяную отрасль. Рациональная политика Президента Азербайджана по развитию видов энергетики была высоко оценена генеральным секретарем ОПЕК.

В ходе беседы были обсуждены тенденции развития мирового нефтяного рынка, уровень выполнения странами ОПЕК и не входящими в ОПЕК обязательств по добыче и будущая роль нефти в энергетическом балансе. Азербайджан приглашен на международный семинар ОПЕК, который пройдет в июле.