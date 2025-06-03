Туск анонсировал голосование о вотуме доверия правительству

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшее время на голосование в парламенте страны будет вынесен вопрос о доверии правительству. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", об этом пишет Rzeczpospolita.

Политик анонсировал голосование вскоре после победы на президентских выборах консерватора Кароля Навроцкого, поддерживаемого консервативной партией "Право и справедливость". Эта партия требует отставки правительства.

"Сложно предугадать, какое будет отношение нового президента. Если он выскажет желание сотрудничества, то это будет позитивное удивление, но мы ответим с полной открытостью", - заявил польский премьер.

Ранее стало известно, что Навроцкий одержал победу во втором туре выборов президента Польши с 51 процентом голосов.