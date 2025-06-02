https://news.day.az/world/1757619.html Медведь оступился и рухнул в яму во дворе жилого дома - ВИДЕО В Дагестане медведь прогуливался по окрестностям, оступился и рухнул в бетонную ловушку. На помощь ему пришел хозяин дома, который кинул лестницу. Косолапый быстро догадался, как её использовать, и сквозь рёв поднялся и быстро убежал. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Медведь оступился и рухнул в яму во дворе жилого дома - ВИДЕО
В Дагестане медведь прогуливался по окрестностям, оступился и рухнул в бетонную ловушку. На помощь ему пришел хозяин дома, который кинул лестницу. Косолапый быстро догадался, как её использовать, и сквозь рёв поднялся и быстро убежал.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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