Медведь оступился и рухнул в яму во дворе жилого дома

В Дагестане медведь прогуливался по окрестностям, оступился и рухнул в бетонную ловушку. На помощь ему пришел хозяин дома, который кинул лестницу. Косолапый быстро догадался, как её использовать, и сквозь рёв поднялся и быстро убежал.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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