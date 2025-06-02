https://news.day.az/tourism/1757514.html Чайки в Турции выучили язык кошек - ВИДЕО В Турции чайки массово учат кошачий язык, чтобы выпрашивать еду у туристов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Чайки в Турции выучили язык кошек - ВИДЕО
В Турции чайки массово учат кошачий язык, чтобы выпрашивать еду у туристов.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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