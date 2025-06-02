Генеральный секретарь Организации тюркских государств направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Азербайджана с 28 Мая - Днем независимости Азербайджанской Республики, передаю Вам наилучшие пожелания.
Азербайджанская Республика, достигшая после восстановления независимости большого прогресса в политической, экономической и социальной сферах, получила дальнейшее развитие благодаря мудрой политике Вашего превосходительства, отличалась активным участием в региональных и международных вопросах, стала лидирующей страной региона, особенно благодаря Вашим усилиям по содействию миру, стабильности, сотрудничеству и процветанию.
Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянную всестороннюю поддержку Организации тюркских государств и Ваши инициативы. Уверен, что 12-й Саммит Организации тюркских государств, который пройдет в этом году в Азербайджане, еще больше укрепит сотрудничество и солидарность между тюркскими государствами.
Пользуясь возможностью, по случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, всему народу Азербайджана - благополучия, процветания и счастья".
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