https://news.day.az/politics/1757633.html

Азербайджан открывает посольство в еще одной стране

В ближайшие дни состоится официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Республике Кения. Как сообщает Day.Az, об этом сообщзили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана. В церемонии открытия примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.