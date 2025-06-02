Азербайджан открывает посольство в еще одной стране

В ближайшие дни состоится официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Республике Кения.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

В церемонии открытия примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. 

Ранее сообщалось, что Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кению.