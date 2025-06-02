https://news.day.az/politics/1757633.html Азербайджан открывает посольство в еще одной стране В ближайшие дни состоится официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Республике Кения. Как сообщает Day.Az, об этом сообщзили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана. В церемонии открытия примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Азербайджан открывает посольство в еще одной стране
В ближайшие дни состоится официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Республике Кения.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.
В церемонии открытия примет участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Ранее сообщалось, что Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Кению.
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