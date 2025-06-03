Что делать если место аварии не позволяет убрать авто?

Недавно водителей предупредили о том, что если произошла авария, автомобиль нужно убрать с проезжей части и только после этого ждать сотрудников страховой и дорожной полиции. Цель - предотвратить заторы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в реальности все не так просто. Сами водители утверждают, что в некоторых местах отъехать просто некуда. Виной тому - автобусные полосы, знаки "Остановка запрещена" или вовсе отсутствие безопасного участка дороги.

Получается парадокс: водитель, не желая мешать движению, рискует получить штраф за остановку в неположенном месте. Поэтому автомобилисты задаются вопросом - как быть и что предусматривает закон в таких ситуациях?

Юристы и эксперты считают, что если водитель покидает место ДТП исключительно для того, чтобы не создавать помех и действует добросовестно, к нему можно применить снисхождение.

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