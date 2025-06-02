На ряде улиц в Ясамальском районе не будет газа

Жителей Ясамальского района Баку предупреждают о временном отключении газа - неудобства связаны с ремонтными работами, направленными на полное устранение ранее выявленной утечки.

Как сообщили Day.Az в компании "Азеригаз", несмотря на то что утечка на газопроводе была устранена, для завершения всех необходимых технических мероприятий подача газа будет приостановлена. Отключение начнется завтра, в 10:00 утра.

Во время проведения работ без газа останутся абоненты, проживающие на улицах А.Ахмедова, Д.Бунядзаде, М.Хиябани, М.Мирзоева, Кенар Даиреви, 7-й Алатаве, генерала Гамидова, У.Акперова, Х.Мустафаева, Х.Дадашова, З.Керимова, Шарифзаде, а также в части поселка 2-я Алатава.