Эмир Кувейта направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам искренние поздравления по случаю очередной годовщины национального праздника дружественной Азербайджанской Республики - Дня независимости. Пользуясь случаем, желаю продолжения развития прочных связей между нашими дружественными странами и народами.

Ваше превосходительство, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, Азербайджанской Республике и ее дружественному народу - постоянного прогресса и процветания", - говорится в письме.