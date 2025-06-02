Дилемма для Гарегина II - в каком грехе признаться?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сделал запись, которая подлила масла в огонь споров о морально-этическом облике Католикоса всех армян: Гарегина II и, в его лице, всей Армянской Апостольской Церкви. Пашинян, задетый за живое разговорами на тему особенностей его личной жизни с Анной Акопян, регулярно эксплуатирует тему обета безбрачия, который вроде как должны соблюдать священнослужители ААЦ.

"Если выяснится, что Гарегин II действительно нарушил обет безбрачия и имеет детей, он не может быть Католикосом всех армян, поскольку с момента наличия данного факта он не мог быть безбрачным священником.Отмечаю это с глубоким уважением к праву каждого на личную и семейную жизнь, но Католикос Всех Армян не может вести такую личную жизнь", - изрек Никол Воваевич.

Решив не останавливаться на этом, он заявил, что поднимает данный вопрос как последователь ААЦ, поскольку видит проблему духовной безопасности, и как премьер-министр Армении, поскольку видит проблему государственной безопасности. "Первопрестольный Святой Эчмиадзин должен занять позицию по данной ситуации, после чего будет проведено дальнейшее разъяснение вопроса", - резюмировал он.

После чего известная фраза "вынь да полож" заиграла новыми красками, приобретя политико-эротический характер. При этом, вопрос о наличии внебрачных детей у армянских католикосов относится к чувствительной теме, особенно учитывая духовный статус этих лиц.Так было всегда, еще до того, как Пашинян решил погрузиться в данную тему, что называется, с головой.

И тут имеет смысл уточнить, что в раннем средневековье и вплоть до IX-X веков духовенство, включая католикосов, не всегда строго придерживалось безбрачия. В Армянской церкви не существовало обязательного целибата для всего духовенства, как, например, в Римско-католической церкви. Были даже случаи, когда католикосами становились женатые люди, а иногда даже представители династий, в которых сан передавался по наследству (например, династия Мамиконянов или Камидацинов).

Но, начиная примерно с XI-XII веков, практика целибата стала более устойчивой нормой для высшего духовенства, особенно для католикосов.В итоге, современные католикосы избираются из числа монахов (архимандритов), которые по уставу должны быть безбрачными. Подозреваю, что Гарегин II мечтал бы вернуться в те самые времена, когда все было иначе, где не было обеда безбрачия и надоедливого Никола Пашиняна.

Но, жить ему приходится здесь и сейчас. Жить и радоваться тому, что премьер-министр Армении не задался вопросом- а мужчина ли вообще действующий Католикос всех армян? Есть же легенда о папессе Иоанне. Согласно ей, в IX веке на папский престол якобы взошла женщина, скрывавшая свой пол. Мол, она правила под именем Иоанн Английский или Иоанн VIII.

Якобы её "тайна" раскрылась, когда она родила ребёнка во время процессии. После этого, по легенде, она либо умерла при родах, либо была растерзана толпой.Да, исторических доказательств существования папессы Иоанны нет. Да, современные историки и Ватикан считают эту историю мифом или сатирой, возникшей в Средние века как антиклерикальная критика.

Но , рассуждая чисто гипотетически, Пашинян также может вдруг заявить, что действующим Католикосом всех армян является женщина с гормональными изменения, с повышенным уровнем андрогенов. Мол, докажите, святой отец, что вы и святой и отец. Терзают меня, может сказать Пашинян, смутные сомнения на сей счет. И что тогда будет делать Гарегин II ?! Впрочем и сейчас ему не позавидуешь.

Загнал Католикоса в угол Никол Воваевич. Ведь получется, что Гарегин II либо рукоблуд, либо нарушитель обета безбрачия.Дилемма, однако для "святоши". Тем более, что внезапно может случится так, как и с полярным исследователем Отто Юльевичем Шмидтом. Который явно не подозревал о том, что по всему СССР у него будут объявятся "дети. Это я к тому, что и в споре Никола Пашиняна и ААЦ рано ставить точку.