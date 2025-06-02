https://news.day.az/sport/1757596.html Сборная Азербайджана по стрельбе из лука выступит на этапе Кубка мира Сборная Азербайджана по стрельбе из лука примет участие в третьем этапе Кубка мира, который пройдет с 3 по 8 июня в Анталье (Турция).
Сборная Азербайджана по стрельбе из лука выступит на этапе Кубка мира
Сборная Азербайджана по стрельбе из лука примет участие в третьем этапе Кубка мира, который пройдет с 3 по 8 июня в Анталье (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на престижном международном турнире Азербайджан будут представлять Айлагюль Рамазанова, Фатима Гусейнлы, Светлана Симонова, Мехти Алиев, Роман Венгеров и Ахмед Гусейнов.
Наши спортсмены поборются за медали в индивидуальных, командных и смешанных соревнованиях.
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