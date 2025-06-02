В Белом доме отреагировали на возможную встречу Трампа, Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Володимиром Зеленским.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США] заявил [ранее], что открыт для этого, если до этого дойдет", - сказала она.

Однако, по словам Ливитт, американский лидер предпочитает, чтобы Россия и Украина вели двусторонние переговоры.

Пресс-секретарь Белого дома также отказалась давать оценку нынешнему раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, отметив, что позднее это сделает Трамп.

Ранее Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции.