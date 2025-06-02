https://news.day.az/world/1757591.html Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Эрдоган высказался о встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции
Турецкая сторона надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле или Анкаре, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Надеемся провести встречу Зеленского, Путина, а также президента Трампа в Стамбуле или в Анкаре", - приводят его слова турецкие СМИ.
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