Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az, Бербок приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре и будет занимать эту должность в течение 1 года.

Ее инаугурация в качестве президента 80-й сессии состоится 9 сентября, незадолго до общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.