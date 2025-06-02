https://news.day.az/world/1757602.html Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Как передает Day.Az, Бербок приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре и будет занимать эту должность в течение 1 года.
Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана председателем Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Day.Az, Бербок приступит к исполнению своих обязанностей в сентябре и будет занимать эту должность в течение 1 года.
Ее инаугурация в качестве президента 80-й сессии состоится 9 сентября, незадолго до общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН.
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