Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву по всему Карабаху ведутся работы по развитию

Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву мобилизованы усилия, направленные на развитие в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам после заседания Кабинета министров.

"В ходе визита мы вместе открыли Лачинский аэропорт. Благодаря усилиям победоносного лидера Азербайджана Президента Ильхама Алиева по всему Карабаху, после 30 лет оккупации, ведутся работы по развитию инфраструктуры.

Карабах стремительно залечивается от ран оккупации, строятся дороги, тоннели, жилые массивы, создаются сельскохозяйственные угодья. Турция так же оказывает этому всевозможную поддержку", - отметил он.