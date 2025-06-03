Стало известно, куда пойдет наибольшая часть состояния Гейтса

Наибольшая часть капитала основателя компании Microsoft Билла Гейтса достанется Африке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", его слова приводит новостной портал News 24.

"Недавно я пообещал, что мое богатство будет передано в течение следующих 20 лет", - подчеркнул он.

По словам Гейтса, основная часть этого финансирования будет потрачена на помощь в решении проблем в Африке. Помимо этого, он уточнил, что деньги поступят через благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс раздаст большую часть своего состояния.