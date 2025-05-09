Билл Гейтс раздаст большую часть своего состояния

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс намерен в ближайшие 20 лет направить на благотворительность большую часть своего состояния.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в личном блоге он объявил о том, что к 2045 году благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс должен будет направить на финансирование различных проектов $200 млрд - вдвое больше, чем за первые 25 лет своей работы.

"Когда я умру, обо мне скажут много разного, но я решил, что среди того, что люди будут говорить, не должно быть фразы "Он умер богатым". Проблем, требующих срочного внимания, слишком много, чтобы я мог позволить себе держаться за ресурсы, которые могут помочь другим", - написал Гейтс, которому в октябре исполнится 70 лет. - Поэтому я решил, что мои средства будут возвращены обществу гораздо быстрее, чем я первоначально планировал. В ближайшие 20 лет через Фонд Гейтсов я раздам практически все свое состояние, чтобы спасать и делать лучше жизни людей по всему миру. А 31 октября 2045 года фонд навсегда прекратит свою работу".

В интервью агентству Reuters бизнесмен пояснил, что его решение отчасти связано с ликвидацией Агентства США по международному развитию (USAID) администрацией президента США Дональда Трампа. По словам Гейтса, принятое Белым домом решение стало для него неожиданностью, так как в личных разговорах Трамп демонстрировал интерес к программам борьбы с ВИЧ/СПИД.

"Количество [предотвратимых детских] смертей впервые начнет вновь расти. Этот показатель удалось снизить с примерно 10 млн [в год] до менее чем 5 млн. А теперь из-за нехватки ресурсов умрут миллионы", - сказал он, отметив роль владельца соцсети X и компании Tesla Илона Маска в происходящем.

Критикуя Маска, Гейтс сказал, что тот не видел своими глазами "героическую работу" которую выполняли сотрудники USAID в беднейших странах мира.