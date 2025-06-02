Страшное обрушение кирпичной кладки с 17-го этажа

В российском городе с 17-го этажа новостройки обрушилась кирпичная кладка, и едва не задела прохожую женщину.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в России мост обрушился на поезд.