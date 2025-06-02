https://news.day.az/society/1757621.html Страшное обрушение кирпичной кладки с 17-го этажа - ВИДЕО В российском городе с 17-го этажа новостройки обрушилась кирпичная кладка, и едва не задела прохожую женщину. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Страшное обрушение кирпичной кладки с 17-го этажа - ВИДЕО
В российском городе с 17-го этажа новостройки обрушилась кирпичная кладка, и едва не задела прохожую женщину.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что в России мост обрушился на поезд.
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