Уровень Каспия может упасть на десятки метров

Исследования в области влияния будущих изменений климата на составляющие водного баланса и уровень Каспия показали, что уровень моря имеет устойчивую тенденцию к снижению до 2050 года.

Как сообщает Day.Az, такие данные приводит "Казинформ", ссылаясь на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

Отмечается, что с 2006 по 2024 год уровень моря продолжил снижаться - за этот период он упал на 2,14 метра.

По расчетам, к 2030 году уровень Каспийского моря может достигнуть отметок −29,8-29,9 метра, а к 2050 году - приблизиться к отметке −32,4-33,9 метра.

Снижение уровня в 2024 году по сравнению с 2023 годом составило для казахстанской части Каспийского моря: в северо-восточной части - 22 см, в восточной части - 29 см.

Ранее сообщалось, что волны на Каспии достигнут 5 метров.