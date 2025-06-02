Ереван становится политическим придатком Парижа

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Азербайджане проходит очередная энергетическая неделя, съехались важные зарубежные гости, обсуждаются вопросы энергетической карты мира. А в это время в Армении...

В это время в Армении проходит конференция странного содержания - 5-я конференции по децентрализованному сотрудничеству Армения-Франция. Выступивший на соберушке посол Оливье Декотиньи сказал то, что следует привести именно цитатой. Болтовню о сотрудничестве Франции с Арменией, о псевдо-беженцах и тому подобном опускаем - пустые слова. А вот нижеследующий фрагмент из выступления весьма любопытен.

"То, что мы строим вместе, - сказал кудрявый посол, - это не просто техническое сотрудничество, не просто дружба, но и реальные рычаги влияния на ситуацию, поддержки Армении и действий ради мира. Горис - город, который находится в сердце геополитики Армении, город, который принял все население, перемещенное из Нагорного Карабаха, это был первый пункт. Это город, который строит мир в регионе. Горис - город, который всегда был на перекрестке, и вся работа была направлена на построение мира. Горис вновь станет перекрестком, и наше присутствие здесь, думаю, очень значимое".

Причины, по которым Франция открывает свое почетное консульство именно в Горисе, не являются для нас секретом, поэтому мсье Оливье не стоило пытаться казаться таким глупо-загадочным. То, что для размещения совершенно не нужной дипломатической конторы был выбран город на границе с Азербайджаном и именно в Западном Зангезуре, это шаг, предпринятый Парижем не ради каких-то "перекрестков" и "построения мира". Даже смешно слышать подобные определения из уст посла государства, поддерживающего и вооружающего армянские реваншистские массы. Куда честнее звучит признание, что так называемая дружба с Арменией это рычаги влияния в регионе. Французский посол совершенно открыто и прямо сообщил армянам, что Франция находится в Армении для того, чтобы иметь рычаги влияния на этом пространстве.

Кто-то другой оскорбился бы такими признаниями посла. Как это так - независимое государство используют в качестве рычага давления и еще без стыда признаются в этом. Безобразие. Но в Ереване не обидятся. Наоборот, впадут в экстаз со словами "дави на меня, дави"... гм-гм.

Насколько помогло Армении сближение с Францией? По нулям. Все, что она имеет это поставки французской военной техники. Ранее мсье Оливье с гордостью заявлял ,что Франция единственная западная страна, поставляющая Армении военную технику. Французский посол очень надеется, что и другие западные страны последуют этому примеру и тоже начнут начинять агрессивную и горящую реваншизмом крошечную кавказскую страну передовым вооружением, чтобы она могла держать регион в состоянии перманентного конфликта и доставлять удовольствие внешним игрокам. Франции именно это и нужно. Смешно думать, что в Елисейском дворце кто-то реально обеспокоен "азербайджанской угрозой" Армении. Там прекрасно знают, что единственным врагом Армении является сама Армения. И потуги "спасать" армян от соседей совершенно бессмысленны. Армян надо спасать от самих себя, а такой неоднозначный шаг, как открытие почетного консульства Франции в Западном Зангезуре, только углубляет болезнь, но никак не помогает Армении. Она не станет от такой поддержки сильнее, зато останется в тупике и изоляции.

Хотя, конечно, Франции глубоко наплевать на все это. Ей нужны рычаги влияния и она их получила.

Правда, эти "рычаги" пригодны к эксплуатации только на территории самой Армении. На ситуацию же в регионе Париж как не имел, так и не имеет никакого влияния Сколько бы не давил на Ереван... то есть на свои рычаги.