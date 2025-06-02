В Лачине пройдет церемония открытия года «Культурная столица СНГ – 2025»

Со 2 по 4 июня в городе Лачин пройдут мероприятия в рамках официальной церемонии открытия года "Культурная столица СНГ - 2025", организованной министерством культуры Азербайджана и Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство культуры.

Отмечается, что по этому случаю 2 июня в город Лачин прибыли официальные лица, представители сферы искусства, художественные коллективы и представители СМИ государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

Согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачин был объявлен "Культурной столицей СНГ на 2025 год".