Словацкая компания заявила о планах по применению своего оборудования в Азербайджане
Компания "Нафтаматика", предоставляющая решения для нефтегазового сектора, изучает возможность применения своего оборудования на нефтяных скважинах Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал Trend главный инженер компании Иван Колобанов в рамках 30-й Бакинской энергетической недели.
"Компания базируется в Словакии. Мы производим оборудование в области искусственного интеллекта, диагностики и предиктивной аналитики в нефтегазовом секторе. Мы разрабатываем системы автоматизации для многих нефтегазовых компаний, в том числе для SOCAR, и сотрудничаем с SOCAR с 2018 года.
Мы планируем применить наше оборудование на нефтяных скважинах Азербайджана. Надеемся углубить нашу деятельность в Азербайджане. Наше оборудование способно конкурировать с мировыми альтернативами", - сказал главный инженер компании.
Ранее сообщалось, что польский поставщик оборудования нацелился на рынок Азербайджана.
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