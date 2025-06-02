Словацкая компания заявила о планах по применению своего оборудования в Азербайджане

Компания "Нафтаматика", предоставляющая решения для нефтегазового сектора, изучает возможность применения своего оборудования на нефтяных скважинах Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал Trend главный инженер компании Иван Колобанов в рамках 30-й Бакинской энергетической недели.

"Компания базируется в Словакии. Мы производим оборудование в области искусственного интеллекта, диагностики и предиктивной аналитики в нефтегазовом секторе. Мы разрабатываем системы автоматизации для многих нефтегазовых компаний, в том числе для SOCAR, и сотрудничаем с SOCAR с 2018 года.

Мы планируем применить наше оборудование на нефтяных скважинах Азербайджана. Надеемся углубить нашу деятельность в Азербайджане. Наше оборудование способно конкурировать с мировыми альтернативами", - сказал главный инженер компании.

Ранее сообщалось, что польский поставщик оборудования нацелился на рынок Азербайджана.