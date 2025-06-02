Польский поставщик оборудования нацелился на рынок Азербайджана

Польская компания "Polna" намерена выйти на рынок Азербайджана.

Об этом сказал Trend руководитель компании "Polna" Войцех Басза в рамках 30-й юбилейной Бакинской энергетической недели, передает Day.Az.

"Мы производим широкий ассортимент продукции в области автоматического управления и теплотехники, а также по централизованному смазочному оборудованию и лабораторному оборудованию. Мы специализируемся на проектировании и производстве регулирующих клапанов, многопружинных пневмоприводов, паровых охладителей, игольчатых клапанов, регуляторов, централизованного смазочного оборудования, дистилляционных и редистилляционных аппаратов", - сказал он.

Войцех Басза отметил, что у компании более 100 лет опыта в сфере производства и подчеркнул, что продукция компании используется в нефтегазовой, энергетической, нефтехимической, химической и атомной промышленности.

"Мы продаем нашу продукцию практически по всему миру. Наш основной рынок, конечно, это европейский рынок. Мы поставляем нашу продукцию Orlen Group, крупнейшей нефтегазовой компании Польши. Также сотрудничаем с ADNOC. Мы входим в список поставщиков ADNOC в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы также сотрудничаем с нашими партнерами в Южной Америке. Кроме того, продаем нашу продукцию в Узбекистан.

Мы находимся в Баку, чтобы исследовать азербайджанский рынок, участвовать в газовых проектах, энергетических проектах. Азербайджанский рынок также является для нас целью", - отметил он.