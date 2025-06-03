https://news.day.az/world/1757643.html Хакан Фидан оценил прошедшие переговоры между Россией и Украиной Переговоры между делегации России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивном формате. Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он отметил, что стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского конфликта.
Хакан Фидан оценил прошедшие переговоры между Россией и Украиной
Переговоры между делегации России и Украины в Стамбуле прошли в конструктивном формате.
Как передает Day.Az, об этом в соцсети X написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил, что стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию украинского конфликта. По его словам, российская и украинская стороны в ближайшие дни начнут работу над этими документами на техническом уровне.
Кроме того, Хакан Фидан сообщил, что делегации решили продолжить подготовку к возможной встрече президентов России и Украины.
Ранее в Белом доме отреагировали на возможную встречу Трампа, Путина и Зеленского.
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