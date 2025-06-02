Азербайджан и ЕК укрепляют энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с директором Главного управления по энергетике Европейской комиссии Кристиной Лобильо Борреро, которая находится в Баку для участия в 30-й Международной выставке "Нефть и газ Каспия" и Бакинском энергетическом форуме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики, на встрече обсуждалась роль стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом в обеспечении энергетической безопасности.

Было отмечено, что существует широкий потенциал для развития этого партнерства. Рассмотрены вопросы, связанные с развитием инфраструктуры по поставкам природного газа и возобновляемой энергии из Азербайджана в Европу. В частности, обсуждались процесс включения проекта "Зеленый" энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа" в 10-летний план развития (TYNDP) Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E), а также вопросы, связанные с проектами "Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария", "Центральная Азия-Азербайджан".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по приоритетным вопросам повестки 3-го заседания Энергетического диалога высокого уровня Азербайджан-ЕС, которое состоится в Брюсселе в ближайшие дни.