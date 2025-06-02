Летняя конференция Apple окажется разочарованием

Предстоящая конференция WWDC 2025 может стать разочарованием для тех, кто ожидает от Apple прорывных анонсов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание 9to5Mac, ссылаясь на известного инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана. В своем последнем информационном бюллетене Power On Гурман ссылается на инсайдеров, которые полагают, что мероприятие может оказаться "неудачным с точки зрения ИИ", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тем не менее, Apple все равно сделает несколько объявлений, связанных с ИИ. Самым значимым из них станет решение Apple открыть свои встроенные (on-device) базовые модели для сторонних разработчиков. Эти модели с примерно 3 млрд параметров, которые Apple в настоящее время использует для таких задач, как суммаризация текста и автокоррекция, вскоре станут доступны iOS-разработчикам для интеграции в их собственные приложения.

Это, как пишет 9to5Mac, безусловно, важная веха для платформы ИИ Apple. Она предоставит разработчикам мощный инструмент для нативной интеграции, что потенциально может разблокировать по-настоящему полезные функции Apple Intelligence. Однако эти встроенные модели значительно уступают по возможностям крупномасштабным облачным системам, используемым OpenAI и Google, поэтому не стоит ожидать революционных функций.

Помимо этого, в рамках своих усилий в области ИИ, Apple, по сообщениям, представит новый режим управления питанием аккумулятора, добавит функции перевода речи непосредственно в AirPods и Siri, а также начнет маркировать некоторые функции в приложениях, таких как Safari и Photos, как "работающие на основе ИИ".

Гурман характеризует текущий год как "переходный". Apple стремится наверстать упущенное в ИИ-гонке преимущество, планируя более масштабные шаги, которые, как надеется компания, "помогут убедить потребителей в том, что она является инноватором в области ИИ". Однако, учитывая стремительное развитие конкурентов, ожидание релиза анонсированных на WWDC 2025 функций может еще больше усилить восприятие Apple в амплуа отстающего.

WWDC 2025 пройдет 9 июня 2025 года в 21:00 по бакинскому времени.