Президент Словакии поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство, господин Президент.
От имени граждан Словацкой Республики и от меня лично прошу Вас принять самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Рад отметить, что отношения между Словакией и Азербайджаном на протяжении многих лет развиваются на основе дружбы и взаимного уважения, создавая большой потенциал для будущего сотрудничества. Высоко ценю то, что наше стратегическое партнерство, еще больше укрепляя эти связи, создает новые возможности.
Я с теплотой вспоминаю свой визит в Вашу страну для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29 и нашу личную встречу. С нетерпением жду возможности приветствовать Вас в Словакии со столь же высоким гостеприимством. Уверен, что наша встреча придаст важный импульс успешному развитию двусторонних отношений.
Ваше превосходительство, желаю Вам и всему народу Азербайджана крепкого здоровья, спокойствия, стабильности, успехов и благополучия.
С нетерпением жду нашей встречи и плодотворных дискуссий в Братиславе.
Прошу принять мое высочайшее почтение Вашему превосходительству".
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