Президент Словакии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени граждан Словацкой Республики и от меня лично прошу Вас принять самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Рад отметить, что отношения между Словакией и Азербайджаном на протяжении многих лет развиваются на основе дружбы и взаимного уважения, создавая большой потенциал для будущего сотрудничества. Высоко ценю то, что наше стратегическое партнерство, еще больше укрепляя эти связи, создает новые возможности.

Я с теплотой вспоминаю свой визит в Вашу страну для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29 и нашу личную встречу. С нетерпением жду возможности приветствовать Вас в Словакии со столь же высоким гостеприимством. Уверен, что наша встреча придаст важный импульс успешному развитию двусторонних отношений.

Ваше превосходительство, желаю Вам и всему народу Азербайджана крепкого здоровья, спокойствия, стабильности, успехов и благополучия.

С нетерпением жду нашей встречи и плодотворных дискуссий в Братиславе.

Прошу принять мое высочайшее почтение Вашему превосходительству".