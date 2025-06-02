https://news.day.az/world/1757535.html Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле - ВИДЕО Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле. Как передает Day.Az, в ходе второго раунда переговоров по Украине будет обсужден вопрос о прекращении огня, а также предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле - ВИДЕО
Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле.
Как передает Day.Az, в ходе второго раунда переговоров по Украине будет обсужден вопрос о прекращении огня, а также предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
В состав турецкой делегации на переговорах в Стамбуле вошли глава МИД, руководитель разведки, начальник Генштаба.
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