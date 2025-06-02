Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле.

Как передает Day.Az, в ходе второго раунда переговоров по Украине будет обсужден вопрос о прекращении огня, а также предполагается рассмотреть вопрос о встрече лидеров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

В состав турецкой делегации на переговорах в Стамбуле вошли глава МИД, руководитель разведки, начальник Генштаба.